C 22 ноября по 30 ноября в акватории Парусного центра ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи пройдут Кубок России в олимпийском классе "Финн", 11-й заключительный этап и Всероссийское соревнование "Черноморская регата". В соревнованиях принимают участия классы: Финн, 470, 420, ЛзР, Лз4.7, Лз, Техно, 49-й, 49-FX, Накра 17- микст, RS:X, 29-й. Всероссийское соревнование «ЧЕРНОМОРСКАЯ РЕГАТА» - одно из старейших в России, проводится уже 68 лет.

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с единым календарным планом Министерства спорта России и планом-календарем соревнований Всероссийской федерации парусного спорта.

На данный момент для участия в регате заявилось 210 человек из 12 регионов России. Это Владивосток, Красноярск, Тольятти, Самара, Ульяновск, Воронеж, Ярославль, Нижний Новгород, Москва, Московская область Ленинградская, Ростовская области, Воронеж, Санкт-Петербург, Таганрог, Краснодарский край, Севастополь.

Цели и задачи:

· популяризация и развитие парусного спорта в России

· повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом

· выявление сильнейших спортсменов

· формирование сборной команды РФ по парусному спорту на 2018г.

· пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.