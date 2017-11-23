Black Sea CUP 2017

Соревнования пройдут 24-25 ноября в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт». В турнире примут участие около 200 спортсменов. География команд-участниц: Армения, Узбекистан, РСО-Алания, Рязань, Белгород, Москва, Краснодар, Крым, Тихорец, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Тамань, Туапсе, Ставрополь, Курганинск, Ростов-на Дону.
Программа соревнований:
24 ноября
09:00 – 21:00 - соревнования
14:00 – торжественная церемония открытия
25 ноября
09:00 – 21:00 - соревнования
Вход на соревнования свободный!
Контакт по тхэквондо ВТФ (Вадим Бадалян, 8-918-400-13-88)