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Black Sea CUP 2017

Четверг, 23 ноября 2017 08:11
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Соревнования пройдут 24-25 ноября в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт». В турнире примут участие около 200 спортсменов. География команд-участниц: Армения, Узбекистан, РСО-Алания, Рязань, Белгород, Москва, Краснодар, Крым, Тихорец, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Тамань, Туапсе, Ставрополь, Курганинск, Ростов-на Дону.

Программа соревнований:

24 ноября

09:00 – 21:00 - соревнования

14:00 – торжественная церемония открытия

25 ноября

09:00 – 21:00 - соревнования

Вход на соревнования свободный!

Контакт по тхэквондо ВТФ (Вадим Бадалян, 8-918-400-13-88)

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