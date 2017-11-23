ПБК «Локомотив-Кубань» проведет в Краснодаре благотворительный турнир

23 ноября во Дворце спорта «Олимп» пройдет благотворительный баскетбольный турнир «Игра для жизни» с участием жителей Краснодара, спортсменов профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и известных баскетболистов Кубани. Начало - в 19.00, вход свободный.

Благотворительный баскетбольный турнир «Игра для жизни» организован администрацией Краснодара, профессиональным баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» (ПБК «Локомотив-Кубань») и Благотворительным детским фондом помощи детям «АНАСТАСИЯ». На мероприятии будут собраны средства для двухлетнего Ильи Похилько, страдающего от тяжелого онкологического заболевания.