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ПБК «Локомотив-Кубань» проведет в Краснодаре благотворительный турнир

Четверг, 23 ноября 2017 08:25
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23 ноября во Дворце спорта «Олимп» пройдет благотворительный баскетбольный турнир «Игра для жизни» с участием жителей Краснодара, спортсменов профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и известных баскетболистов Кубани. Начало - в 19.00, вход свободный.

Благотворительный баскетбольный турнир «Игра для жизни» организован администрацией Краснодара, профессиональным баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» (ПБК «Локомотив-Кубань») и Благотворительным детским фондом помощи детям «АНАСТАСИЯ». На мероприятии будут собраны средства для двухлетнего Ильи Похилько, страдающего от тяжелого онкологического заболевания.

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