Все – на матч!

Повысить интерес к спорту поможет грамотное продвижение команд и клубов. В последние время спортивные матчи вышли за рамки очков и секунд, превратившись в настоящие шоу. И если в западных странах к такому повороту дел привыкли все, то в России это направление только развивается. О том, как превратить спорт в яркое представление и привлечь болельщиков на стадионы говорили на заседании клуба «SportConnect» в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ). Организатором мероприятия выступила Группа «Интеррос».

- Программа «SportConnect» представляет собой череду мероприятий, посвященных обсуждению самых актуальных проблем спортивной индустрии. На этот раз мы постарались объединить и представить присутствующим лучший опыт спортивных клубов юга России в сфере маркетинга и продвижения, - рассказал руководитель департамента по развитию общественных связей Группы «Интеррос» Антон Муравьев.

Участниками встречи в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза», стали журналисты, маркетологи, а также студенты олимпийского вуза из 15 стран мира. Спикеры вечера - представители гандбольного клуба «Ростов Дон», баскетбольной команды «Локомотив Кубань» и хоккейного клуба «Сочи».

- Сегодня на матчи мы собираем около трех тысяч зрителей. Для того, чтобы сделать посещение наших игр более привлекательным, разрабатываем собственную билетную систему. Ее использование позволит четко понимать, кто покупает билеты, а соответственно выстраивать программы лояльности, - поделился представитель гандбольного клуба «Ростов Дон» Филипп Потеряхин.

Привлечь зрителей на баскетбол в спортивном клубе «Локомотив-Кубань» решили с помощью … комиксов. Все игроки команды получили собственных супер-героев. Их задача – победить вымышленных «злодеев» – команды противников.

- Для создания комиксов мы внимательно изучили каждого игрока, определили его сильные стороны. Так кто-то превратился в мага с баскетбольным мячом. Павел Антипенко, которого многие не замечают на площадке, пока он неожиданно не забьёт «трехочковый», стал «Антиподом» - героем, который появляется из неоткуда. Крис Бэк известный своей скоростью броска превратился в ковбоя со стреляющими мячами пистолетами. Баскетбольные комиксы украсили афишы и щиты Краснодара, а количество посетителей на матчах увеличилось на 10 процентов, - пояснил директор по маркетингу баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Денис Лагутин.

Привлечь зрителей на хоккей в Сочи помогли звезды. Замечательным подарком жителям и гостям курорта на праздник Дня города стал хоккейный матч. Помимо игроков на лед в этот вечер вышла знаменитая группа «Бонни Эм», исполнившая свои хиты прямо на ледовой арене. Такая идея помогла

собрать полные трибуны – 12 тысяч зрителей и показать многим, что хоккейные матчи – захватывающее зрелище.