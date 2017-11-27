Тест для трасс

Лыжники и сноубордисты опробовали трассы в горах Сочи. Не дожидаясь официального старта зимнего сезона, намеченного на 15 декабря, крупнейший курорт олимпийской столицы «Роза Хутор» провел тестовое катание.

- На курорте уже достаточно снега, чтобы открыть для гостей первые несколько километров трасс. Для первых спусков были доступны синие трассы Тритон и Бумеранг и красные — Каскад и Вираж, - сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

В предстоящем зимнем сезоне гостей горного курорта ждет несколько приятных сюрпризов. Новая, 28-я, канатная дорога позволит увеличить протяженность зоны катания на восемь километров. Любителям горных лыж и сноуборда будут доступны 102 километра трасс.

- В предстоящем зимнем сезоне в два раза увеличится зона вечернего катания. Теперь прокатиться под звездным небом будет увлекательно не только начинающим горнолыжникам, но и тем, кто готов к спускам посложнее. Помимо зеленых – самых легких трасс, гостям будут доступны синяя и красная. Вечернее катание будет открыто ежедневно с 19.00 до 23.00 при благоприятных погодных условиях, - отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Ирина СИЗОВА