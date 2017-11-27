Состоялся второй открытый турнир по паралимпийскому и специальному конному спорту

20 ноября 2017г. в Конно спортивном комплексе Краснодарского ипподрома состоялся уже второй ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ПАРАЛИМПИЙСКОМУ КОННОМУ СПОРТУ. Мероприятие под неофициальным название, которое поддержали все участники ТУРНИР ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ!!!

В дисциплине выступили спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Соревнование прошли в трех возрастных категориях: дети, юноши и взрослые. Участники приехали из: г.Краснодара, Республика Адыгея, г.Майкопа, г.Сочи, г.Курганинска, ст.Елизаветинской, г.Таганрога.

Организаторами были определены цели турнира:

- пропаганда физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- популяризация конного спорта среди лиц с ОВЗ;

- создание условий для интеграции и социальной адаптации детей-инвалидов;

- выявление перспективных спортсменов среди лиц с ОВЗ для формирования сборной команды Краснодарского края по паралимпийскому и специальному конному спорту.

Первый участник стартовал в 10 утра, но спортсмены и сопровождающие приехали гораздо раньше. Уже в 8 часов ребята были на конюшне, общались с лошадками, гладили, угощали и настраивались на соревнование. Прошел год с первого турнира и прогресс был налицо. Конечно состояние здоровья у особенных спортсменов не улучшилось, зато разительно изменилось поведение. Уверенности в своих силах, спокойствия явно прибавилось. Участники больше общались с прессой с удовольствием фотографировались, по возможности рассказывали о своем увлечении конным спортом, а представители команд, иппотерапевты и коневоды делились опытом работы.

В 9:30 открыл турнир приветственным словом от организаторов Генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром» Васильев Игорь Игоревич.

Предварительно к участию в турнире было заявлено 45 спортсменов, но стартовало по объективным причинам меньшее число участников. Общее количество стартов по техническим результатам - 35.

Самому юному участнику турнира 7 лет — это Плеханов Даниил представитель КСК «Кавказ» г.Курганинск воспитанник Ларисы Валерьевны Усиковой. Маленький участник успешно прошел две езды на разных лошадях Мультике и Бантике. И по итогам турнира был награжден памятным кубком.

Самый старший участник —представлял команду Краснодарского ипподрома - Жаков Олег 1996 года рождения. Олег занимается конным спортом 5 лет и как самый старший участник турнира получил в подарок картину от художника-анималиста Елены Фильченковой.

ВТОРОЙ ТУРНИР ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ открыли участники «СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ» (тест CI на шагу #2, рабочая тропа) спортсмены в сопровождение коневода проезжали на лошади маршруту. Всаднику необходимо бвло проехать по кругу, остановить лошадь в определенном месте, далее проехать лежащие жерди, искусственное заграждение в виде змейки, доехать до столбиков снять с них колечки и уже на финише маршрута положить колечки в корзину. Всадник проявлял умение управлять лошадью и навыки балансировки. Гости болели за каждого участника, но ни хлопать, ни поздравлять спортсменов на маршруте нельзя. Турнир проходит в полной тишине, лишь фоном из динамиков еле слышно льется спокойная мелодия. Мы волновались и радовались за каждого стартующего. И как же приятен был момент награждения. Всем участникам вручены медали и грамоты. А за каждый старт спортсмены получили ещё и вкусные подарки и сувенирными кружечками с символикой турнира от партнеров мероприятия. Ребята радовались успехам друг друга, а сладкие подарки принимали с благодарностью.

На награждении присутствовали почетные гости:

- Сергиенко Александр Васильевич - начальник управления животноводства и государственного племенного надзора МСХ Краснодарского края;

- Белинский Дмитрий Витальевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории и методики физической культуры КГУФКСТ. Победителем в категориях «Тест по выездке СI на шагу» стал участник «Иппоцентра Маргарита» г.Сочи - Назаров Владимир 1996 года рождения выступавший на кобыле Галка. В категории «Специальная олимпиада. Рабочая тропа» победителем в группе дети стал так же спортсмен «Иппоцентра Маргарита» г.Сочи – Богдан Сухишвили 2006 года рождения выступавший на пегом Мультике. В группе юноши как и в прошлом году лучшим стал Латышев Руслан спортсмен «Иппоцентра Маргарита», г.Сочи, выступавший на лошади по кличке Бэлла. В группе взрослые победила Морозова Анастасия 1997г.р. спортсменка из г.Таганрог, выступавшая на кобыле Шанти.

После небольшого перерыва начался второй более сложный тур «Паралимпийская выездка.» На этом этапе выступали более взрослые и опытные всадники, многие участники проходили маршрут без помощи коневода. В этой дисциплине спортсмены использовали разрешенные дополнительные средства. У кого-то это может быть два хлыста, особый повод с петлями, разрешение прищелкивать языком, иметь защитные ограничители на стременах, дополнительные петли или подушки на седле. Тут конечно надо отдать должное лошадям-партнерам как они чутко и бережно работали целый день. Это семь четвероногих помощников: Орбита, Радомир, Вальтер, Галка, Бэлла, Шанти, Мультик. Не все лошадки голубых кровей, но все они одинаково старательные, добрые и просто не заменимые в работе с особенными всадниками. Лошади чутко прислушиваются к поведению спортсмена и если чувствуют беспокойство всадника просто останавливаются.

Победителями в группе «Паралимпийская выездка. Начала выездки тест А. Юноши. Без коновода» стал Дергачев Роман 2000г.р КСК «Кавказ- Курганинский аграрно-технический техникум». В этой же группе, но в категории «дети» победила Шеффер Камила 2003г.р. так же воспитанница КСК «Кавказ- Курганинский аграрно-технический техникум».

В группе «Начала выездки тест В.Дети. С коноводом» победила Воронцова Василиса спортсменка ООО «Краснодарский ипподром», выступающая на Вальтере. В группе «Паралимпийская выездка. В той же группе «Дети. Без коневода» победила Шеффер Камила 2003г.р. КСК «Кавказ- Курганинский аграрно-технический техникум», выступавшая на Бантике.

В группе «Паралимпийская выездка. Дерби Ii.Юноши. Без коновода» победила Моисеенко Диана 2002г.р. представляющая ООО «Краснодарский ипподром», всадница выступала на лошади по кличке Орбита. В группе «Паралимпийская выездка. Дерби Ii.

Дети. Без коновода» победила Силаева Маргарита 2006г.р на Галке представляющая ФГБУ ЮККСЦ МЧС Россия г.Сочи.

В заключение турнира вне конкурса выступили начинающие вольтижеры.

Турнир завершился, но ещё долго никто не расходился, родители участников обменивались контактами и впечатлениями по итогам дня, фотографировались на память. Сладкий стол от спонсоров порадовал всех участников мероприятия. Генеральный директор ипподрома пообещал проведение таких турниров сделать традиционным, два раза в год, весной и осенью. Мы считаем, что поставленные перед собой цели турнир выполнил.

Детей и взрослых с особенностями развития нужно активно внедрять в жизнь общества, давать им возможность показать свои сильные стороны, давать им знания о жизни и прививать профессиональные навыки, и тогда мы увидим, что они не так уж сильно отличаются от обычных людей.

Благодарим всех, кто принял участие в этом мероприятии: участников, организаторов, гостей, спонсоров и партнёров. Вера, надежда и любовь синонимы этого турнира – ТУРНИРА ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ !

Организаторы турнира:

ООО «Краснодарский ипподром»

Краевая общественная организация содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями «Крылья»

Федерация Конного Спорта Краснодарского Края

Партнеры турнира:

Художник-анималист Елена Фильченкова

Агентства мероприятий и праздников «SAPG»

Общероссийская общественная организация «Союз армян России»