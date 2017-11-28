К здоровью на «лыжах мечты»

Реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья помогут горные лыжи. В предстоящем зимнем сезоне на курорте «Роза Хутор» в Сочи начнет работу всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для людей с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями «Лыжи Мечты». Основанная в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми программа, сегодня используется в 34 горнолыжных центрах в 24 регионах России. Занятия горнолыжным спортом проходят по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами и разной степенью тяжести. Благодаря им дети с церебральным параличом сложной формы начинают стоять и даже ходить, молчаливые ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Огромных успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха. Методика утверждена Федеральным научным центром физической культуры и спорта, поддерживается двумя ведущими медицинскими организациями, специализирующимися на реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья – НП «Национальная Ассоциация экспертов по проблемам в области ДЦП и сопряженных заболеваний» и ГАУ города Москвы «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой».

- Курорт «Роза Хутор» всегда открыт для всех, у нас создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы считаем своим долгом оказывать поддержку в реабилитации людей с особенностями здоровья средствами и методами адаптивной физической культуры и рады реализовывать эту программу в сотрудничестве с компетентными и профессиональными партнерами, - говорит генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Занятия на трассах крупнейшего олимпийского объекта Сочи-2014 «Роза Хутор» будут проводить инструкторы работающей на курорте школы горных лыж и сноуборда Riders School. В штате – четыре инструктора, прошедшие обучение и имеющие сертификаты «Лыж Мечты». Занятия обеспечены соответствующим спортивным оборудованием.

Ирина СИЗОВА