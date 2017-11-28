Открытое первенство города Сочи по фехтованию, посвященное Новому году, пройдёт в Федеральном центре единоборств ФГБУ "Юг Спорт" с 29 ноября по 3 декабря!

Соревнования проводятся среди юношей и девушек от 10 до 17 лет (рапира, шпага, сабля). В турнире примут участие около 300 спортсменов. География участников первенства: Сочи, г. Армавир, Краснодар, Ростов-на-Дону, Республика Северная Осетия –Алания, Москва, Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Севастополь, Приморско-Ахтарск, Белореченск.

Программа соревнований: 29 ноября

10.00 – шпага (юноши 2000-2003 г.р.; 2004 г.р. и мл.) - личные соревнования

13.00 – торжественное открытие соревнований

13.30 – продолжение личных соревнований по шпаге

14.00 – сабля ( юноши 2002-2005 г.р. ; 2006 г.р. и мл.) – личные соревнования

15.30 – шпага (юноши 2000-2003 г.р. ; 2004 г.р. и мл.) - командные соревнования

18.00 – награждение победителей и призеров

30 ноября

10.00 – шпага (девушки 2000-2003 г.р. ; 2004 г.р. и мл.) - личные соревнования

14.00 – сабля ( девушки 2002-2005 г.р. ; 2006 г.р. и мл.) – личные соревнования

15.30 – шпага (девушки 2000-2003 г.р. ; 2004 г.р. и мл.) - командные соревнования

18.00 – награждение победителей и призеров 1 декабря 2017 г:

10.00 – рапира (юноши 2006 г.р. и мл.) - личные соревнования

13.00 – награждение победителей и призеров среди юношей 2006 г.р. и мл

13.30 – рапира (юноши 2003-2005 г.р.) - личные соревнования

18.00 – награждение победителей и призеров

2 декабря

2017 г: 10.00 – рапира (девушки 2006 г.р. и мл.) - личные соревнования