ФК «Краснодар» вырвал победу у «Ахмата»

У «Краснодара» голами отметились Федор Смолов, Павел Мамаев и Жоаозиньо. В составе «Ахмата» забитые мячи на счету Антона Швеца и Исмаэла.

Отметим, что на 58-й минуте защитник краснодарской команды Андреас Гранквист не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Краснодар» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 25 баллами находится на седьмом месте.

В следующем туре 10 декабря «Краснодар» в гостях сыграет с «Амкаром». «Ахмат» днем позже на своем поле примет «Зенит».