Антидопинговая учеба

Созданный в Сочи Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) поможет борьбе с допингом в отечественном спорте. Уникальное учебное заведение будет сотрудничать с Ассоциацией Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Подписание соглашения о партнерстве и реализации совместных образовательных программ состоялось в Москве. В церемонии приняли участие генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и ректор РМОУ профессор Лев Белоусов. Стороны договорились о взаимодействии в реализации комплекса мер по выполнению Национального плана борьбы с допингом в российском спорте путем проведения масштабной просветительской работы. Соглашение предусматривает включение в учебный план большинства реализуемых РМОУ программ предметов, курсов, дисциплин по теме противодействия применению допинга в спорте, государственному антидопинговому регулированию, включая действующее законодательство. Представители агентства будут работать в качестве приглашенных преподавателей и обеспечивать постоянную учебно-методическую поддержку деятельности университета по данному направлению.

- Мы готовим спортивных управленцев нового поколения, поэтому необходимо, чтобы те, кому предстоит развивать наш спорт, получили мощную антидопинговую прививку. Цель сотрудничества с РУСАДА – это серьезная просветительская работа. Мы уверены, что высокие достижения в спорте возможны без применения допинга и считаем, что просвещение играет ключевую роль в очищении спорта. Университет станет инструментом донесения соответствующей информации до широкого круга спортивных менеджеров, - сказал ректор РМОУ профессор Лев Белоусов.

Флагманским образовательным продуктом Российского Международного Олимпийского Университета является годичная программа «Мастер спортивного администрирования», которая направлена на подготовку спортивных управленцев экстра-класса. Кроме того, РМОУ совместно с Олимпийским Комитетом России реализует 20 краткосрочных курсов повышения квалификации по разным аспектам спортивного менеджмента, ежегодно обеспечивая подготовку сотен управленцев спортивной индустрии из разных регионов страны. При содействии Фонда поддержки олимпийцев России, университет также проводит учебные курсы по переподготовке спортсменов и ряд других программ, в том числе, в сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами стран СНГ.

- Мы впервые подписываем подобный договор с образовательным учреждением. Российский Международный Олимпийский Университет ведет активную образовательную деятельность и, что очень важно, по его программам проходят обучение все интересующие нас целевые группы: спортивные функционеры, управленцы разного уровня, тренеры, бывшие и действующие спортсмены. Поэтому, уверен, что совместная деятельность специалистов РУСАДА и преподавателей РМОУ по борьбе с допингом даст нужный нам всем результат, - отметил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Ирина СИЗОВА