У ледового дворца спорта «Айсберг» юбилей!

5 декабря 2017 года Ледовый дворец спорта «Айсберг», входящий в состав ФГБУ «Юг Спорт», отмечает свой первый юбилей — 5-ти летие с момента введения в эксплуатацию!

В свой день рождения один из самых красивых олимпийских объектов Сочи принимает поздравления и дарит подарок всем любителям активного образа жизни — приглашает БЕСПЛАТНО покататься на коньках!

Ждём вас 6 декабря (в среду) в 19:45 в тренировочном центре! Проведите день рождения «Айсберга» вместе с нами, на лучшем и самом счастливом льду! Есть вопросы, звоните: ☎243-30-80 с 10.00 до 22.00.

Из истории «Айсберга»

Ледовый дворец спорта «Айсберг» отмечает свой первый юбилей — 5-ти летие с момента введения в эксплуатацию! «Айсберг» стал самым счастливым Олимпийским объектом для нашей сборной и является рекордсменом по количеству медалей, полученных российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. На его льду завоёвано 10 медалей, 6 из которых золотые. Став частью ОСП «Юг Спорт Олимпийский» ФГБУ «Юг Спорт» в 2014 году, ЛДС «Айсберг» органично влился в структуру «Юг Спорта» и продолжает радовать своими успехами и достижениями.

«Айсберг» — одна из ведущих арен России, где под эгидой Министерства спорта России проходят спортивные и культурно-массовые мероприятия всероссийского масштаба и мирового уровня.

ЛДС «Айсберг» — многофункциональная спортивная арена на 12 000 зрителей, являющаяся собственностью Министерства Спорта РФ. Вместе с тренировочным центром для фигурного катания входит в состав комплекса объектов прибрежного кластера ОСП «Юг Спорт Олимпийский».

«Айсберг» предоставляет спортивные площадки и обеспечивает условия для тренировочного процесса сборных команд РФ, проведение соревнований разного уровня согласно единому календарному плану Минспорта РФ.

Сегодня дворец имеет спортивное оборудования для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований таких видов спорта, как:

Шорт-трек

Фигурное катание

Хоккей с шайбой

Гандбол

Баскетбол

Стритбол

Мини-футбол

Фехтование

Настольный теннис

ЛДС «Айсберг» оснащен теплоизоляционным покрытием на лёд ICE CAP PRO, что позволяет проводить неледовые мероприятия без растопки массива льда, сборно-разборной сценой, универсальным спортивным покрытием Taraflex 7 мм, профессиональным хоккейным бортом ICEPRO c LED-стойками, профессиональными стойками для баскетбола и баскетбольным паркетом.

С 2014 году (после окончания олимпийских игр) в ЛДС «Айсберг» проходят ледовые шоу Ильи Авербуха — «Огни большого города» с ежедневными вечерними представлениями. В летний сезон 2015 года Илья Авербух представил на суд зрителей грандиозное ледовое шоу «Кармен», сделанное специально под площадку ЛДС «Айсберг», в 2016 г. шоу было доведено до совершенства. А в 2017 г. Илья Авербух режиссировал новую постановку, не менее яркую, «Ромео и Джульетта», так же 2017 г. в декорациях ледового шоу прошли сразу пять музыкальных концертов: группа «Руки Вверх» (два представления), группа «БИ-2», группировка «Ленинград» и концерт легендарной группы “Scorpions”. В новогодние каникулы Илья Авербух для юных зрителей демонстрировал ледовые сказки: «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Морозко».

Большое внимание уделяется традиционным ледовым видам спорта – фигурное катание и шорт-трек. Группа спортсменов-парников знаменитого тренера Нины Мозер приезжает на ЛДС «Айсберг» на сборы два раза в год. По фигурному катанию проводились такие старты как Чемпионат России (2015), этап Кубка России Ростелеком (2014, 2017). По шорт-треку проводились Чемпионат Европы (2016), третье всемирные военные игры (2017). Сборные команды России ледовых видов приезжают на сборы на лёд «Айсберга». На постоянной основе у нас тренируются дети Центра олимпийской подготовки Краснодарского края по фигурному катанию, в том числе группа олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

В 2016 г. ЛДС «Айсберг» был полностью оснащен необходимым инвентарем для проведения хоккея с шайбой, в том числе двумя экранами с выводом результатов матчей, судейским оборудованием, что позволило проводить на постоянной основе хоккейные турниры, в том числе на всех трёх площадка одновременно. Такие турниры как «Кубок Газпромнефти» (2016, 2017) среди детских команд КХЛ, международное соревнование «Кубок Чёрного моря» среди молодежных хоккейных команд (2016, 2017), «Золотая шайба» (2017), «Ночная Хоккейная Лига» (2017), турнир «Добрый лёд» (2017) на призы благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Тренировочный центр для фигурного катания ЛДС «Айсберг» был оснащен калитками и секциями для следж-хоккея, что позволило уделить внимание этому мужественному виду спорта, прошли финалы Чемпионата России по следж-хоккею (2016, 2017). Благодаря Фонду Елены и Геннадия Тимченко на арене ТЦФК получили возможность проводить тренировочные сборы детские команды по следж-хоккею.

С ноября 2014 г. комплекс ЛДС «Айсберг» проводит сеансы массовых катаний на круглогодичной основе. Уже более 60 000 гостей смогли покататься на олимпийском льду.

Все с большим интересом на ЛДС «Айсберг» культивируются неледовые виды спорта: спортивные танцы, единоборства, фехтование, настольный теннис, мини-футбол, гандбол, баскетбол, бокс, художественная гимнастика. Самыми крупными соревнованиями стали этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров (2016), Плей-офф командного чемпионата ФНТР (2017), чемпионат мира по самбо (2017), Спартакиада учащихся по восточным единоборствам (2017).

Интересные факты:

1. На ЛДС «Айсберг» проходили съемки трёх фильмов: худ. фильм «Лёд» Олега Трофима, худ. фильм «Кухня. Последняя битва» Антона Федотова, документальный фильм про японскую фигуристку Асада Мао, которая выступала на Играх 2014 г.

2. Фотографы Гран-При Формула 1 делают в основном снимки с крыши «Айсберга», там самый красивый ракурс на первый вираж.

3. На Третьих Всемирных Военных Играх впервые была опробована смешанная эстафета по шорт-треку – первая интернациональная команда победительница – Е. Вивиани, А. Фонтана (Италия), Даниил Ейбог (Россия), Хванг Джай Мин (Корея).

4. В музее «Айсберга» хранится макет олимпийского парка, а так же костюм шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

5. Первым неледовым видом спорта на ЛДС «Айсберг» стал Чемпионат России по спортивным бальным танцам в феврале 2015 г.