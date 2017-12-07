Паспорта болельщиков ЧМ-2018 будут выдавать в Сочи

Как сообщает Минкомсвязи России, в открытии центра в Москве примут участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде — представители администраций субъектов. Также в мероприятии будут участвовать послы ЧМ-2018. К примеру, в Сочи — Сергей Метревели.

В пресс-службе краевой администрации уточняют, что в олимпийской столице центр FAN ID расположится по адресу: улица Новая Заря, 7, ТРЦ «Море Молл».