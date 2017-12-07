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СЮЖЕТ ДНЯ

В Горячем Ключе наградят спортсменов года

Четверг, 07 декабря 2017 11:20
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Победители краевых, федеральных и мировых турниров станут героями большого городского праздника.

Спортивные итоги 2017 года подведут 9 декабря на базе школы «Юность». 18 лучших учеников - победителей краевых, федеральных, мировых первенств будут награждены. Среди молодых чемпионов Анна Епифанова – мастер спорта, чемпионка России и мира по полиатлону, Виктор Бабченко – многократный чемпион и призер всероссийских и мировых первенств.

Награды победителям вручит глава Горячего Ключа. Также в этот день на базе школы пройдет масштабный спортивный праздник. Порядка 200 ребят посоревнуются в таких видах спорта, как футбол, полиатлон, легкая атлетика и многих других.

Горячий Ключ прочно закрепил свои позиции, как город здорового образа жизни. Спортом на курорте занимается все больше людей разного возраста. Чествование лучших спортсменов будет стимулом стремиться к новым победам, в первую очередь, для молодежи.

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