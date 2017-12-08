10 декабря 2017 года в Олимпийском парке г. Сочи состоится презентация передвижной фотовыставки под названием «Мы разные – хоккей один». Фотопроект поднимает тему доступности хоккея, в который может играть каждый, вне зависимости от пола, возраста. В основу легли истории разных людей, которых объединяет одно – любовь к хоккею. Политики и спортсмены, журналисты и актеры, легенды и дети — эта игра прочно вошла в жизнь каждого из героев — для одних она профессией, для других увлечением, позволяющим совмещать здоровый образ жизни и общение с друзьями. В проекте принимают участие игроки Детской следж-хоккейной лиги из разных уголков нашей страны, для которых хоккей открыл новые возможности, позволил поверить в свои силы и реализовать мечту, а также известные спортсмены, журналисты, политики и актеры - в том числе Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов, Алексей Морозов, Денис Никифоров, Наталья Кларк и другие.

Презентация пройдет в рамках молодежного развивающего лагеря по следж-хоккею, который состоится с 5 по 13 декабря в Олимпийском парке Сочи. Во время презентации можно будет не только познакомиться с фотовыставкой и историей ее создания, но и посмотреть открытую тренировку и показательный мини-матч участников лагеря, а также принять участие в мастер-классе по следж-хоккею от серебряных паралимпийских призеров – капитана Сборной России Дмитрия Лисова и вратаря Сборной Владимира Каманцева.

Время и место проведения:

11.00 – 13.00, Тренировочный каток ЛДС «Айсберг»

Информационная справка про проект:

Молодежный лагерь по следж-хоккею проводится второй раз и его основной задачей является просмотр новых игроков и подготовки молодежного резерва по данному виду спорта. В составе участников - двадцать молодых перспективных спортсменов от 14 до 25 лет из разных регионов России. Приглашенные ребята уже играют в составах взрослых клубов и планируется, что именно из них будет сформирована юниорская сборная страны. Реализация проекта стала возможной поддержке Компании «МегаФон», которая является основным партнером Сборной России по следж-хоккею – первый молодежный лагерь состоялся летом 2016 года и теперь работа по подготовке достойной смены для национальной сборной будет вестись на системном уровне. Для участников разработана насыщенная программа – на протяжении 10 дней спортсмены будут тренироваться по передовым отечественным и зарубежным методикам под руководством тренерского штаба национальной сборной России по следж-хоккею. Ледовые занятия будут проходить на специализированной спортивно-тренировочной базе «Юг Спорт» Минспорта РФ, полностью адаптированной для людей с инвалидностью. Помимо ежедневных ледовых тренировок, запланированы занятия по ОФП и йоге, теоретический блок и восстановительные процедуры. Спортсмены посетят домашние матчи хоккейного Клкба Сочи, и получат возможность продемонстировать болельщикам свое мастерство, а также их ждет экскурсионная и досуговая программа.