В Сочи открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

«К 1 марта, когда будет окончательно решено, какая сборная где базируется, в крае будут готовы базы для участников чемпионата. У нас их по две в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Сочи», — сообщил журналистам первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.