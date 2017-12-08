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В Сочи открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Пятница, 08 декабря 2017 09:58
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Посол ЧМ-2018 от Сочи Сергей Метревели, сын известного форварда Славы Метревели, вручил первый паспорт болельщика сочинцу Никите Колотовкину — игроку ФК «Любитель».

Гостей церемонии угостили футбольной панакотой — желейным полем с мячом из суфле.

«К 1 марта, когда будет окончательно решено, какая сборная где базируется, в крае будут готовы базы для участников чемпионата. У нас их по две в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Сочи», — сообщил журналистам первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Центры выдачи FAN ID открылись одновременно в пяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде.

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