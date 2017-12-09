Сочи ждет Роналду!

Самый большой интерес болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года в групповом турнире вызывает встреча сборных команд Испании и Португалии. Специалисты билетного центра FIFA сообщили, что именно на эту игру поступило наибольшее количество заявок из разных государств мира. Матч "Красной фурии" (Испания) против "Команды Криштиану Роналду" (Португалия) состоится 15 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.

- Хотя до открытия мирового футбольного первенства еще несколько месяцев, приморский город уже готов к турниру. Причем речь идет не только о спортивных сооружениях, но и о самых разнообразных туристских объектах, - подчеркивает глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Стадион "Фишт" хорошо известен всему миру! На его арене проходила красочная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2014 года. Уникальное спортивное сооружение создано по проекту британского архитектурного бюро "Populos", сейчас на его трибунах одновременно сможет разместиться около 45 тысяч болельщиков. Расположен стадион в Олимпийском парке Сочи, с одной стороны - Черное море, с другой стороны - мощные вершины Западного Кавказа.

- Это фантастический стадион! - так оценил комплекс тренер сборной команды России Станислав Черчесов.

- Первоклассный газон "Фишта" единственный в своем роде, и его можно смело сравнивать с чистым бархатом, - это слова президента ФИФА Джанни Инфантино.

Для болельщиков в Сочи уже приготовлено 2025 гостиниц, пансионатов и санаториев, в которых одновременно смогут разместиться более 200 тысяч человек. Для тех, кто не сможет достать билетов на стадион "Фишт", возле Южного мола морского порта создана фан-зона с огромным телевизионным экраном. По всему городу разбросано более трех десятков спортивных баров и кафе, где смогут собираться фанаты. Во время проведения футбольного первенства по Черноморскому побережью Кавказа будет курсировать 70 скоростных электричек "Ласточка" и 135 специальных автобусов, в которых по предъявлению паспорта болельщика можно будет ездить совершенно бесплатно.

Всего в приморском городе состоится шесть интереснейших футбольных матчей. В них будут участвовать команды Австралии, Бельгии, Германии, Испании, Панамы, Перу, Португалии, Швеции. Сможет приехать в Сочи и сборная команда России, но для этого ей потребуется занять в группе "А" первое место.

Но это из области прогнозов! А пока в Сочи все с особым нетерпением ждут первого матча на стадионе "Фишт" в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором португальцы встретятся с испанцами. И все сочинские болельщики надеются, что команду Португалии выведет на поле сам Криштиану Роналду, который сейчас является одним из лидеров мирового футбола...

Ирина СИЗОВА