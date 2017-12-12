Открытые соревнования - первенство и Финал Кубка Краснодарского края по фигурному катанию на коньках в "Юг Спорте"!

Соревнования, в которых примут участие одиночники с 2011 по 1998 год рождения, пройдут в тренировочном центре ЛДС "Айсберг". 13-15 декабря состоится Финал Кубка Краснодарского края по фигурному катанию на коньках по разрядам КСМ и МС. Также в рамках турнира пройдут соревнования Краснодарской краевой организации "Федерация фигурного катания на коньках". Сильнейшие фигуристы представят Краснодарский край на зональных соревнованиях Первенства России. Города-участники: Краснодар, ст. Кущевская, Москва, Московская область, Сочи, Луганск, Ростов-на-Дону, Невинномысск, Симферополь, Севастополь, Волгоград, Губкин, Кореновск, Выселки, Армавир.

Расписание соревнований:

13 декабря

08:00 – 09:00 – «Юный фигурист»

09:00 – 10:30 – 3-й юношеский разряд

10:30 – 10:45 – Подготовка льда

10:45 – 14:45 – 2-й юношеский разряд

14:45 – 15:00 – Подготовка льда

15:00 – 17:00 – 1-й юношеский разряд

14 декабря

08:00 – 09:30 – II спортивный разряд, СПЕЦПРОГРАММА элементы – I спортивный разряд, СПЕЦПРОГРАММА элементы

09:30 – 11:00 – II спортивный разряд, КП

11:00 – 11:15 – Подготовка льда

11:15 – 12:45 – I спортивный разряд, КП

12:45 – 13:15 – ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

13:15 – 13:30 – Подготовка льда

13:30 – 15:30 – КМС, КП

15:30 – 15:45 – Подготовка льда

15:45 – 16:45 – МС, КП