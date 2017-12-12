Комиссия МОК пожизненно отстранила шестерых хоккеисток сборной России от Олимпийских игр

Спортсменки были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Результат женской сборной России по хоккею, показанный на Играх-2014 в Сочи, был аннулирован. Россиянки на Олимпиаде в Сочи заняли шестое место.

В релизе сообщается, что дело еще одной российской хоккеистки было закрыто из-за недостатка доказательств. Имя спортсменки не указывается. Ранее сообщалось, что в список семи хоккеисток входила Анна Шохина.

Ранее в результате действий комиссии Освальда были пожизненно отстранены от Олимпиад 25 российских спортсменов, в настоящее время комиссия продолжает рассмотрение дел еще ряда россиян. На основании доклада Освальда и другой комиссии МОК — под руководством Самуэля Шмида — 5 декабря исполком организации вынес решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет самостоятельно формировать список спортсменов.

Во вторник Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (является высшим руководящим органом ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно.