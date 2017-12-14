Новогодние гонки «Формулы-1»

Новогодние каникулы в Сочи превратятся в длинный гоночный уикэнд. Сезон скоростных активностей на Сочи Автодроме стартует 2 января.

- Только в новогодние каникулы на Сочи Автодроме любителей скорости ждет уникальная возможность промчаться по трассе Формулы 1 на максимально возможной скорости в управляемом заносе на легендарной «королеве дрифта» Nissan Silvia. В дни Новогодних каникул мы запускаем новую услугу – дрифт-такси с вице-чемпионом Межконтинентального кубка по дрифту Аркадием Цареградцевым. На трассе будут действовать четыре дрифт-зоны, - сообщили на Сочи Автодроме.

Дрифт - техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. На Сочи Автодроме любители экстрима смогут испытать 90-градусные повороты, увидеть технику – манжи - динамичное раскачивание автомобиля от одного края трассы к другому перед входом в поворот, понять выбор быстрой, точной траектории и профессионального прохождения отрезка гоночного трека с обратным уклоном полотна в заносе.

- Зона «Джимкана» – самая продолжительная зона дрифта, состоящая из четырех поворотов, которая требует максимальной концентрации. Условия наиболее точно приближены к горным серпантинам, на которых и зародился дрифт в Японии. Здесь используются резкие перекладки и техника движения от края до края полотна, что позволяет получить наиболее зрелищный и динамичный дрифт, - поясняют на Сочи Автодроме.

В программу новогодних выходных также войдут популярные среди поклонников автоспорта гоночное такси и мастер-классы. Экскурсии будут проводиться каждый час с 11:00 до 16:00. Центром праздничной атмосферы Нового года станет Главная трибуна Сочи Автодрома, где будет установлена яркая елка, а в одном из боксов комплекса организуют специальную новогоднюю фотозону в автомобильной тематике. Длинный гоночный уикенд в Сочи продлится до 8 января. Каждого участника гоночных активностей ждут специальные подарки.

Ирина СИЗОВА