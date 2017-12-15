Кубань готова к нагрузкам ЧМ-2018 и обеспечит гостям теплый прием

«Краснодарский край готов принять чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне. И я сейчас говорю не только о Сочи. В марте завершим все подготовительные работы, строительные работы, в мае все восемь площадок, расположенные в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, будут готовы к приезду команд», — сказал глава региона.

Он отметил, что болельщикам также «обеспечат теплый прием». «Идет подготовка волонтеров, разрабатываются удобные транспортные маршруты, культурная программа. Все средства размещения готовы принять гостей, в том числе из других стран», — сказал он.