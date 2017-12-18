Олимпийский университет набирает студентов

Мечтаете стать управленцем отрасли спорта самого высокого класса? Участвовать в организации мировых праздников спорта? Руководить стадионом? Управлять клубом? Освоить спортивный менеджмент можно в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) в Сочи. Уникальное учебное заведение объявило новый набор слушателей на образовательную программу - «Мастер Спортивного Администрирования» (МСА). Основная задача учебного курса – формирование знаний и навыков стратегического и оперативного управления спортивными организациями, мероприятиями и объектами в современных условиях. Особенностью учебной программы является изучение и использование всего комплекса вопросов, связанных с подготовкой Олимпийских Игр. Программа дополнительного профессионального образования на русском и английском языках рассчитана преимущественно на слушателей, уже имеющих опыт работы в области спортивной индустрии и олимпийского движения.

Курс разработан ведущими российскими и зарубежными экспертами в области спортивного менеджмента, в соответствии с образовательным стандартом Министерства образования и науки России, а также Европейскими образовательными стандартами (ECTS) и международными квалификационными требованиями. Его длительность составляет 39 недель, в ходе которых студенты пройдут обучение по пяти основным модулям: «Экономика и финансы в спорте», «Спорт в системе социальных отношений», «Управление и спорт», «Деловая среда и наследие спорта», «Маркетинг и коммуникации в спорте». В учебном процессе синтезируется опыт классического университета и бизнес-школы, используются как традиционные лекции и семинары, так и тренинги, кейсы, каскадное обучение, ролевые игры и так далее. В 2017 году авторитетный британский журнал Sport Business International объявил результаты единственного рейтинга образовательных программ по спортивному менеджменту. Согласно его итогам, программа РМОУ «Мастер спортивного администрирования» заняла второе место в Европе и десятое среди многих аналогичных курсов в мире.

- Наша флагманская программа «Мастер спортивного администрирования - одна из лучших на рынке спортивного бизнес-образования. Об этом свидетельствуют высокая оценка экспертов и широкое международное признание. Но, самое главное, что все наши выпускники трудоустроены и быстро делают карьеру. Они эффективно работают в структурах олимпийского движения, спортивных ведомствах, в крупных российских и международных компаниях, создают собственный бизнес, - отметил ректор Российского Международного Олимпийского Университета профессор Лев Белоусов.

Обучение на курсе «Мастер Спортивного Администрирования» уже прошли около двухсот слушателей из почти 50 стран мира. Среди преподавателей программы МСА - отечественные и зарубежные эксперты, в

качестве приглашенных лекторов работают профессора университетов более чем десяти стран мира. Слушатели программы «Мастер спортивного администрирования» стажируются на крупных международных спортивных соревнованиях, таких как, Гран-при России «Формула 1», на олимпийских объектах Сочи, в офисах ведущих компаний спортивной индустрии. Студенты РМОУ участвуют в международных программах обмена и имеют возможность обучения по аналогичным программам ведущих образовательных учреждений: Университета Париж-Юг во Франции и Университета Савония в Финляндии. Обучение проходит в современном кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи. Прием заявлений на обучение в Российском Международном Олимпийском Университете продлится до конца лета 2018 года.

Ирина СИЗОВА