«Зимняя сказка» в "Юг Спорте"!

Открытые командное первенство Краснодарского края по фигурному катанию на коньках «Зимняя сказка» пройдёт с 19 по 21 декабря в тренировочном центре ЛДС «Айсберг» ФГБУ "Юг Спорт".
В соревнования примут участие 140 юных фигуристов - представители одиночного катания. Возраст спортсменов – от 8 до 16 лет. На турнире они будут представлять 70 команд муниципальных образований Краснодарского края. Вход на соревнования свободный! Торжественная церемония открытия турнира состоится 20 декабря.
Расписание соревнований:
19 ДЕКАБРЯ
08:45-09:00 – Подготовка льда
09:00-09:20 – Новис (девочки)
09:20-09:50 - Юный фигурист (девочки)
09:50-11:00- 3й юношеский разряд (девочки, мальчики)
11:00-11:15 – Подготовка льда
11:15-14:00 – 2й юношеский разряд (девочки, мальчики)
14:00-14:15 – Подготовка льда
14:15-16:00 – 1й юношеский разряд (девочки, мальчики)
16:00-16:15 – Подготовка льда
16:15-17:00 – II спортивный КП (девочки, мальчики)
17:00-17:30 – I спортивный КП (девочки, мальчики)
17:30-18:20 – КМС КП (девушки, юноши)
20 ДЕКАБРЯ
08:00-08:30 – ТРЕНИРОВКИ - I спортивный, II спортивный (ПП)
08:30-09:00 – ТРЕНИРОВКИ - КМС (ПП)
09:00-09:15 – Подготовка льда
09:15-09:45 – КОМАНДНАЯ ТРЕНИРОВКА 2й юношеский разряд, 1й юношеский разряд, II спортивный разряд
09:45-10:15 – КОМАНДНАЯ ТРЕНИРОВКА I спортивный разряд, КМС
10:15-10:30 – Подготовка льда
10:30-11:25 – II спортивный разряд ПП
11:25-11:55 – I спортивный разряд ПП
11:55-12:10 – Подготовка льда
12:10-13:10 – КМС ПП
13:25-13:45 – ПАРАД ОТКРЫТИЯ
13:45-14:00 – Подготовка льда
Соревнования в КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
14:00-14:45 – 2й юношеский разряд (девочки, мальчики)
14:45-15:30 – 1й юношеский разряд (девочки, мальчики)
15:30-15:45 – Подготовка льда
15:45-16:30 – II спортивный разряд КП
16:30-17:30 – I спортивный разряд КП
17:30-17:45 – Подготовка льда
17:45-18:45 – КМС КП
21 ДЕКАБРЯ
08:30-08:55 – ТРЕНИРОВКА II спортивный разряд ПП
08:55-09:15 – ТРЕНИРОВКА I спортивный разряд ПП
09:15-09:45 – ТРЕНИРОВКА КМС ПП
09:45-10:00 – Подготовка льда
10:00-11:00 – II спортивный разряд ПП
11:00-12:15 – I спортивный разряд ПП
12:15-12:30 – Подготовка льда
12:30-13:45 – КМС ПП
14:00-14:30 – тренировка командного показательного выступления
(согласно набранным очкам):
1 стартовый номер –
2 стартовый номер –
3 стартовый номер –
14:30-14:45 – Подготовка льда
14:45-15:15 – командный показательный номер
15:15-15:30 – Подведение итогов
15:30 – награждение команд
Награждение всех участников соревнований будет проходить через 20 минут после окончания разряда.