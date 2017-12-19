«Зимняя сказка» в "Юг Спорте"!

Открытые командное первенство Краснодарского края по фигурному катанию на коньках «Зимняя сказка» пройдёт с 19 по 21 декабря в тренировочном центре ЛДС «Айсберг» ФГБУ "Юг Спорт".

В соревнования примут участие 140 юных фигуристов - представители одиночного катания. Возраст спортсменов – от 8 до 16 лет. На турнире они будут представлять 70 команд муниципальных образований Краснодарского края. Вход на соревнования свободный! Торжественная церемония открытия турнира состоится 20 декабря.

Расписание соревнований:

19 ДЕКАБРЯ

08:45-09:00 – Подготовка льда

09:00-09:20 – Новис (девочки)

09:20-09:50 - Юный фигурист (девочки)

09:50-11:00- 3й юношеский разряд (девочки, мальчики)

11:00-11:15 – Подготовка льда

11:15-14:00 – 2й юношеский разряд (девочки, мальчики)

14:00-14:15 – Подготовка льда

14:15-16:00 – 1й юношеский разряд (девочки, мальчики)

16:00-16:15 – Подготовка льда

16:15-17:00 – II спортивный КП (девочки, мальчики)

17:00-17:30 – I спортивный КП (девочки, мальчики)

17:30-18:20 – КМС КП (девушки, юноши)

20 ДЕКАБРЯ

08:00-08:30 – ТРЕНИРОВКИ - I спортивный, II спортивный (ПП)

08:30-09:00 – ТРЕНИРОВКИ - КМС (ПП)

09:00-09:15 – Подготовка льда

09:15-09:45 – КОМАНДНАЯ ТРЕНИРОВКА 2й юношеский разряд, 1й юношеский разряд, II спортивный разряд

09:45-10:15 – КОМАНДНАЯ ТРЕНИРОВКА I спортивный разряд, КМС

10:15-10:30 – Подготовка льда

10:30-11:25 – II спортивный разряд ПП

11:25-11:55 – I спортивный разряд ПП

11:55-12:10 – Подготовка льда

12:10-13:10 – КМС ПП

13:25-13:45 – ПАРАД ОТКРЫТИЯ

13:45-14:00 – Подготовка льда

Соревнования в КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

14:00-14:45 – 2й юношеский разряд (девочки, мальчики)

14:45-15:30 – 1й юношеский разряд (девочки, мальчики)

15:30-15:45 – Подготовка льда

15:45-16:30 – II спортивный разряд КП

16:30-17:30 – I спортивный разряд КП

17:30-17:45 – Подготовка льда

17:45-18:45 – КМС КП

21 ДЕКАБРЯ

08:30-08:55 – ТРЕНИРОВКА II спортивный разряд ПП

08:55-09:15 – ТРЕНИРОВКА I спортивный разряд ПП

09:15-09:45 – ТРЕНИРОВКА КМС ПП

09:45-10:00 – Подготовка льда

10:00-11:00 – II спортивный разряд ПП

11:00-12:15 – I спортивный разряд ПП

12:15-12:30 – Подготовка льда

12:30-13:45 – КМС ПП

14:00-14:30 – тренировка командного показательного выступления

(согласно набранным очкам):

1 стартовый номер –

2 стартовый номер –

3 стартовый номер –

14:30-14:45 – Подготовка льда

14:45-15:15 – командный показательный номер

15:15-15:30 – Подведение итогов

15:30 – награждение команд

Награждение всех участников соревнований будет проходить через 20 минут после окончания разряда.