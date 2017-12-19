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Федор Смолов стал победителем премии «Спортсмен Кубани-2017»

Вторник, 19 декабря 2017 09:20
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В Краснодарском крае спорт любят, особенно футбол. Но так уж сложилось, что футболисты ни разу не побеждали в голосовании за звание лучшего спортсмена Кубани. Форвард ФК «Краснодар» и сборной России эту цепочку разорвал.

Десятку лучших из лучших в Краснодарском крае выбирают посредством интернет-опроса. Проводит его краевое отделение Федерации спортивных журналистов России совместно с Олимпийским советом региона.

27-летний Смолов опередил соперников и, набрав в голосовании 23,2% , стал единоличным лидером. Кроме того, одним из главных достижений уходящего года для него является то, что второй год подряд Федор становится лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

В десятку лучших также вошли: теннисистка Елена Веснина, волейболист-пляжник Вячеслав Красильников, легкоатлет Сергей Шубенков, батутист Дмитрий Ушаков, гандболист-пляжник Роман Калашников, борец Степан Марянян, байдарочник Виктор Мелантьев и тяжелоатлетка Анастасия Романова.

В разное время победителями премии становились боксер Дмитрий Пирог, дзюдоист Арсен Галстян, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина.

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