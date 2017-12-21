Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Бильбао». Российские баскетболисты уступили три очка в первом игровом отрезке, однако оставшиеся три выиграли, в заключительной четверти и вовсе уйдя в отрыв на 15 очков. Итоговый счёт встречи — 91:69 (20:23, 22:16, 22:18, 27:12) в пользу краснодарской команды.
Самым результативным игроком встречи стал Крис Бэбб, набравший 21 очко. Лучшим по индексу полезности стал Джо Рагланд с 30 баллами (17 очков + 4 подбора + 8 передач). В составе хозяев отличился Деян Тодорович, набравший 21 очко.
ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Бильбао»Четверг, 21 декабря 2017 10:03
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Бильбао». Российские баскетболисты уступили три очка в первом игровом отрезке, однако оставшиеся три выиграли, в заключительной четверти и вовсе уйдя в отрыв на 15 очков. Итоговый счёт встречи — 91:69 (20:23, 22:16, 22:18, 27:12) в пользу краснодарской команды.
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