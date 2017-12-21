〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Бильбао»

Четверг, 21 декабря 2017 10:03
Оцените материал
(0 голосов)

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Бильбао». Российские баскетболисты уступили три очка в первом игровом отрезке, однако оставшиеся три выиграли, в заключительной четверти и вовсе уйдя в отрыв на 15 очков. Итоговый счёт встречи — 91:69 (20:23, 22:16, 22:18, 27:12) в пользу краснодарской команды.

Самым результативным игроком встречи стал Крис Бэбб, набравший 21 очко. Лучшим по индексу полезности стал Джо Рагланд с 30 баллами (17 очков + 4 подбора + 8 передач). В составе хозяев отличился Деян Тодорович, набравший 21 очко.

Прочитано 11 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.