ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Бильбао»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Бильбао». Российские баскетболисты уступили три очка в первом игровом отрезке, однако оставшиеся три выиграли, в заключительной четверти и вовсе уйдя в отрыв на 15 очков. Итоговый счёт встречи — 91:69 (20:23, 22:16, 22:18, 27:12) в пользу краснодарской команды.



Самым результативным игроком встречи стал Крис Бэбб, набравший 21 очко. Лучшим по индексу полезности стал Джо Рагланд с 30 баллами (17 очков + 4 подбора + 8 передач). В составе хозяев отличился Деян Тодорович, набравший 21 очко.