Сборная России проиграла команде Чехии в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 4:5 в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Сборные России и Чехии провели 18-ю очную встречу на молодежных чемпионатах мира, впервые команды сыграли друг с другом на турнире в 1994 году, когда россияне обыграли соперников со счетом 5:1. При этом данная победа стала для чехов лишь четвертой, остальные 14 встреч выиграла сборная России.