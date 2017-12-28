«Локомотив-Кубань» разгромил «Партизан» в матче Еврокубка

«Локомотив-Кубань» в заключительном матче группового этапа Еврокубка переиграл белградский «Партизан».
Встреча в Краснодаре завершилась с разницей в 35 очков в пользу хозяев. 21 очко в составе краснодарцев набрал Павел Антипов.
Примечательно, что «Локомотив», выиграл все 10 матчей в группе С. Игры топ-16 пройдут с 3 января по 7 февраля.
«Локомотив-Кубань» разгромил «Партизан» в матче ЕврокубкаЧетверг, 28 декабря 2017 07:23
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«Локомотив-Кубань» в заключительном матче группового этапа Еврокубка переиграл белградский «Партизан».
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