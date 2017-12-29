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Российские хоккеисты обыграли швейцарцев на молодежном чемпионате мира

Пятница, 29 декабря 2017 09:08
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Встреча прошла в четверг, 28 декабря, и завершилась со счетом 5:2. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились нападающий Владислав Семин (10 минута), Клим Костин (38), Артур Каюмов (51), Андрей Свечников (59), Виталий Абрамов (59). За швейцарцев отличились форвард Марко Миранда (20), Кен Джагер (42).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Белоруссии. Игра пройдет 29 декабря.

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