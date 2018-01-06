Более двух миллионов рублей собрал благотворительный хоккейный матч, состоявшийся на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Эти средства будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью горнолыжного спорта.

- Благотворительный хоккейный матч с участием именитых спортсменов на горном курорте «Роза Хутор» стал традиционным, впервые он прошел два года назад. В этот раз в нем приняли участие прославленные хоккеисты: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, обладатели золотых олимпийских медалей Валерий Каменский и Александр Могильный, призеры Олимпийских игр Сергей Федоров и Павел Буре. Средства, собранные от проведения матча – два миллиона 178 тысяч рублей, будут перечислены в Школу горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи Мечты», - сообщили на курорте «Роза Хутор».

Всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для людей с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями «Лыжи Мечты» уже работает в 24 регионах страны. В этом сезоне она стартовала на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Занятия горнолыжным спортом проходят по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами и разной степенью тяжести. Благодаря им дети с церебральным параличом сложной формы начинают стоять и даже ходить, молчаливые ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Огромных успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха.

Ирина СИЗОВА