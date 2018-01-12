Сборная Испании из 13 баз выбрала Краснодар на время ЧМ-2018

Сборная Испании определилась с местоположением штаб-квартиры команды во время чемпионата мира-2018. Спортивный директор Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Фернандо Йерро сообщил, что база будет располагаться в Краснодаре.

– Мы решили, что Краснодар будет штаб-квартирой национальной команды Испании. В начале февраля мы начнем решать организационные вопросы, – цитирует EFE Йерро.

На чемпионате мира сборная Испании выступит в группе B. Свой первый матч команда проведет 15 июня в Сочи против португальцев, затем 20 июня в Казани состоится встреча с командой Ирана, а в заключительном туре группового турнира 25 июня в Калининграде испанцы сыграют с Марокко.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.