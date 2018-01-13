«Большая игра» в горах Сочи

Не успели завершиться новогодние праздники, а крупнейший горный курорт Сочи «Роза Хутор» готовится к следующему масштабному событию. С 27 января по 3 февраля здесь состоится яркий спортивный фестиваль Tinkoff RosaFest для любителей горных лыж и сноубордов. Его организаторами уже третий год подряд выступает известная полсотней успешных проектов в Альпах команда Spotway.ru. Масштабное событие в этом году пройдет в формате квеста «Большая игра». Посетители фестиваля будут выполнять различные задания, получать за это баллы и ежедневно обменивать их на ценные призы. Гостей необычного праздника на «Роза Хутор» ждут спортивно-развлекательные мероприятия: соревнования по джиббингу, фристайл-шоу профессиональных лыжников и сноубордистов, а также интерактивные площадки.

- На фестивале в 2016-м году сильнейшие райдеры страны перелетали ратрак и ставили трюки на огромном трамплине. В 2017-м удивили прыжками на редкой для России фигуре – пирамиде. В этот раз в рамках фестиваля на курорте «Роза Хутор» состоится высокотехнологичное интерактивное фристайл-шоу, а всеми любимый массовый скоростной спуск пройдет в формате видеоигры «Cупер Марио», - сообщают организаторы.

В парке фестиваля на «Роза Хутор» будет создана большая учебная зона, где райдеры с разным уровнем подготовки смогут разучивать новые трюки. Здесь можно будет не только усовершенствовать свое мастерство во фристайле и фрирайде, но и принять участие в мастер-классах от именитых спортсменов. Спортивный праздник поддержит федеральный оператор мобильной связи Tele2. Его абоненты могут попасть на фестиваль бесплатно, поучаствовав в конкурсе. Для этого нужно сфотографироваться в спортивной экипировке для занятий сноубордом или горными лыжами в необычном месте и выложить снимок в социальных сетях.

Ирина СИЗОВА