Сочи примет символ первых Международных байкальских игр

Согласно программе, на Байкале с 22 по 25 февраля состоятся гонки на снегоходах, буерная регата, веломарафон на льду и хоккей с шайбой. В Сочи на олимпийских объектах намечено проведение соревнований по 22 видам спорта, в том числе футболу, гандболу, баскетболу, сноуборду, хоккею.

«Мы не стремимся создать аналог Олимпийских игр, которые в последнее время очень политизированы. Мы хотим сохранить сущность соревнований. Наши игры — исключительно для любителей», — рассказал один из организаторов соревнований Александр Третьяк.