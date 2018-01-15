Россия планирует ввести санкции против сотрудников WADA‍

Россия может ввести санкции в отношении ряда функционеров Всемирного антидопингового агентства после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова. Российские спортсмены выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной МОК, используя ВАДА, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем её на основе проверенных фактов. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», — сообщил сенатор.