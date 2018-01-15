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Россия планирует ввести санкции против сотрудников WADA‍

Понедельник, 15 января 2018 10:12
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Россия может ввести санкции в отношении ряда функционеров Всемирного антидопингового агентства после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова. Российские спортсмены выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной МОК, используя ВАДА, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем её на основе проверенных фактов. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», — сообщил сенатор.

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