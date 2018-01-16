Первый турнир по боксу памяти Григория Третьяченко прошел в станице Саратовской на минувших выходных. Память казака городская и сельская молодежь почтила спортивными играми.

Спортивный зал 6-й школы в Саратовской собрал десятки участников из города и сельских округов. На импровизированном ринге поочередно сошлись 70 казачат в возрасте от 8 до 17 лет. Спортивным энтузиазмом учащиеся классов казачьей направленности «заразили» и своих ровесников, которые в ходе состязаний решили присоединиться к турниру.

Во время поединков юные казачата продемонстрировали хорошую выучку, владение техникой боя и волю к победе. По итогам соревнований лучшие из участников были награждены почетными грамотами.

Турнир по боксу памяти Г.К. Третьяченко на курорте прошел впервые. Григория Константиновича не стало в прошлом году. Казак городского казачьего общества, Председатель попечительского совета казачьего спортивно-патриотического центра единоборств «Медведь», он всегда принимал активное участие в общественной жизни, в жизни казачества. Особое внимание Григорий Константинович уделял воспитанию подрастающего поколения, делал акцент на здоровом образе жизни. Под его началом юные казаки неоднократно становились победителями краевых чемпионатов и первенств, достигали высоких результатов.