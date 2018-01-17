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СЮЖЕТ ДНЯ

Бесплатные занятия по горным лыжам ждут ребят на курорте «Роза Хутор»

Среда, 17 января 2018 08:50
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Бесплатные занятия по горным лыжам ждут ребят на курорте «Роза Хутор» в Сочи 21 января. Таким образом горный комплекс отпразднует необычный праздник – Всемирный День снега. Учрежденный по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), он направлен на популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям зимними видами спорта. Появившийся более 30 лет назад, День снега сегодня отмечают на разных курортах планеты. Стал он традиционным и для сочинского горного курорта «Роза Хутор».

- День снега на «Роза Хутор» стартует 21 января в 10:00. Праздник пройдет на высоте 1100 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне. Гостей ждет множество интересных конкурсов, увлекательных игр и мастер-классов, памятные призы и подарки. Ребятишки в возрасте от 5 до 12 лет приглашаются на бесплатные занятия по горным лыжам. Чтобы принять в них участие необходимо предварительно зарегистрироваться по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., - сообщили на курорте «Роза Хутор».

В самый «снежный» день года гостей курорта также ждет штурм настоящей снежной крепости, семейные костюмированные соревнования по горным лыжам и сноуборду, шоу мастеров ледяных скульптур. Для маленьких гостей на празднике покажут интерактивную сказку.

Ирина СИЗОВА

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