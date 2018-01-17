«Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту» в матче баскетбольного Еврокубка

«Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над «Цедевитой» в матче третьего тура группового этапа Топ-16 Еврокубка. Хозяева уверенно владели инициативой на протяжении большей части поединка. Перед заключительным игровым отрезком их преимущество составляло 18 очков.

Тем не менее в последние десять минут матча коллектив из Хорватии прибавил и оформил впечатляющий рывок. За двадцать секунд до финальной сирены «Цедевита» уступала одно очко, но в дальнейшем тактика быстрого фола не принесла успеха, победа «Локо» — 69:64.

Самым результативным в составе победителей стал Франк Элегар, набравший 20 очков. У «Цедевиты» по 14 очков в активе Деметриса Николса и Андреа Стипановича.