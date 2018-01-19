Брассом, баттерфляем и вольным стилем за победой поплывут на следующей неделе школьники Горячего Ключа. 22 января в городе стартует муниципальный этап турнира по плаванию на Кубок губернатора.

Ежегодные краевые соревнования собирают сотни юных участников со всех муниципалитетов Краснодарского края. По традиции водные состязания начинаются муниципальным этапом. Школьники Горячего Ключа пройдут его на базе двух организаций. Начинающие пловцы в возрасте от 7 до 18 лет испы-тают свои силы на базе бассейна ЛДО санатория «Горячий Ключ». В зависимо-сти от возраста, им предстоит на время преодолеть дистанцию от 12 до 50 мет-ров вольным стилем. Отборочные соревнования начнутся уже в следующий по-недельник с 14 часов.

Подготовленных спортсменов курорта ждут более серьезные испытания, которые стартуют 10 февраля в бассейне ДЮСШ города Адыгейска. В них примет участие сборная команда муниципалитета по плаванию, а также по-лиатлонисты и призеры соревнований. Брассом, на спине, баттерфляем – спортсменам предстоит проплыть на время 50-метровую дистанцию различны-ми стилями.

По итогам муниципальных состязаний лучшие пловцы представят Горя-чий Ключ на зональном этапе, который пройдет 21 февраля в Белореченском районе. Финал соревнований на Кубок губернатора соберет сильнейших и пройдет 14-15 марта в поселке Волна Темрюкского района.