Почувствовать себя олимпийским чемпионом по бобслею может каждый! Уникальный аттракцион – спуск по санно-бобслейной трассе «Фанбоб» появился в горах Сочи. Необычное развлечение сразу же привлекло внимание любителей экстрима.

- Во всем мире создано всего 17 соревновательных бобслейных трасс международного уровня, места, где можно прокатиться туристам, можно пересчитать по пальцам. Сочинская трасса – самая лучшая – технологичная, безопасная, 1500 метров скоростного спуска, 17 виражей. Туристические спуски на бобах очень популярны во Франции, теперь они стали доступны и в нашей стране. На создание аттракциона вдохновила сборная Ямайки по бобслею, выступавшая на Олимпиаде в Сочи. Результатов ребята, конечно, не показали, зато веселились во всю, - рассказал руководитель проекта «Фанбоб» Андрей Адашевский.

Как и в настоящем бобслее, спуститься по трассе в Сочи можно в четверке и в двойке. Для спуска в четверках были разработаны специальные туристические фанбобы. Мягкая обшивка, двенадцать полозьев, удобные сиденья, ремни безопасности.

- Безопасность спусков – гарантирована. До запуска аттракциона мы провели более 500 тестовых спусков, получили все необходимые сертификаты. Спуски возможны для взрослых и для детей выше 150 сантиметров в присутствие родителей, - пояснил Андрей Адашевский.

Фанбоб может развивать скорость до 95 километров в час. Для тех, кто любит более быструю езду – спуск в двойке. Причем в настоящем бобе с настоящим спортсменом – членом сборной команды России, мастером спорта по бобслею Святославом Фоминым.

- Бобслеем занимаюсь больше 10 лет, в этот вид спорта меня привел Алексей Воевода. До сих пор помню, как первый раз по трассе проехал. Ощущения как полет в истребителе. Рекорд скорости в бобслее в двойках – 149,18 километров в час. На сочинской трассе мы развиваем скорость более 130 километров в час, - делится Святослав Фомин.

Быстрые скорости и крутые виражи сочинских гор пришлись по душе многим любителям адреналина. За первые дни года по санно-бобслейной трассе в горах Красной Поляны пронеслись более 200 человек.

Ирина СИЗОВА