Поддержим наших олимпийцев!

Двукратная олимпийская чемпионка "Рио-2016" Яна Егорян обратилась к российским болельщикам с просьбой активнее поддержать наших спортсменов, отправляющихся на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан. Знаменитая фехтовальщица заявила об этом во время встречи с прессой на турнире, проходившем в сочинском комплексе "Юг-спорт".

- До начала зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане осталось всего несколько дней. Российские спортсмены, участники этих престижных соревнований, на этот раз оказались заложниками больших политических разборок. Все ребята переживают страшный стресс, который во время подготовительного цикла никому не нужен. Завоевывать олимпийские медали в Пхенчхане нашим спортсменам будет намного сложнее, чем представителям других стран. Зато и ценность каждой награды будет неизмеримо большей! Все российские олимпийцы должны чувствовать, что наша огромная страна поддерживает их в трудной ситуации. Нашим спортсменам не дают возможности выступать под флагом своей страны. Однако никто не сможет запретить болельщикам поднимать российские флаги на трибунах, надевать куртки и майки с нашей отечественной символикой. На официальных церемониях не будет звучать нашего гимна. Но ведь мы сможем петь его все вместе, во время соревнований. Мы сможем дружно скандировать "Россия", поддерживая таким образом наших ребят! В напряженные моменты спортивной борьбы это будет иметь для атлетов огромное значение, - уверена двукратная олимпийская чемпионка "Рио-2016" Яна Егорян.

Ирина СИЗОВА