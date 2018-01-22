«Локомотив-Кубань» переиграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

21 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 93:78 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Марди Коллинз. Он сделал дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В составе "Химок" больше всех очков набрал атакующий защитник Алексей Швед (18).

Игра между "Локомотивом-Кубанью" и "Химками" установила новый рекорд посещаемости нынешнего сезона в Единой лиге ВТБ. Встречу, которая прошла в Краснодаре на арене "Баскет-холл", посетили 7400 человек.