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«Локомотив-Кубань» переиграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Понедельник, 22 января 2018 09:46
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21 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 93:78 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Марди Коллинз. Он сделал дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. В составе "Химок" больше всех очков набрал атакующий защитник Алексей Швед (18).

Игра между "Локомотивом-Кубанью" и "Химками" установила новый рекорд посещаемости нынешнего сезона в Единой лиге ВТБ. Встречу, которая прошла в Краснодаре на арене "Баскет-холл", посетили 7400 человек.

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