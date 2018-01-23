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СЮЖЕТ ДНЯ

В «Юг Спорте» проходит Открытый городской турнир муниципального образования города-курорта Сочи по художественной гимнастике!

Вторник, 23 января 2018 06:20
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В турнире по художественной гимнастике «Морозные узоры» принимают участие 300 спортсменок в личном первенстве и 10 команд в групповых соревнованиях.

Возраст участниц – от 6 до 18 лет. На турнир приехали гимнастки из Владикавказа, Моздока, Ростовской области, Ставропольского края, Успенска, Волгограда и Москвы.

Гимнастки, принимая участие в турнире, выполняют разряды, набираются опыта и отбираются на дальнейшие соревнования.

Соревнования завершатся сегодня. Вход на турнир свободный!

Расписание:

22 января, понедельник

С 10:00 до 15:00

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