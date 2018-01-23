Фигуристы Энберт и Забияко представят Кубань на Олимпиаде в Пхенчхане

Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав национальной команды на предстоящие Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Как отмечает пресс-служба ФФККР, состав команды был сформирован по спортивному принципу — исходя из результатов российских спортсменов на минувшем чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.



В состав вошли 15 фигуристов. Россия получила по три квоты в женском одиночном катании и соревнованиях спортивных пар и по две путевки в мужском турнире и для танцевальных пар.



В число спортсменов включены представители Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта города Сочи Наталья Забияко и Александр Энберт. Как сообщал РБК Юг, по итогам чемпионата Европы 2018 года в Москве спортсмены завоевали бронзовые медали континентального первенства в парном катании.



Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры 2018 года:



Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова. Запасная Станислава Константинова.



Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда. Запасной Александр Самарин.



Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ксения Столбова — Федор Климов, Наталья Забияко – Александр Энберт. Запасные: Кристина Астахова — Алексей Рогонов.



Танцы на льду: Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев, Александра Степанова — Иван Букин. Запасные Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.