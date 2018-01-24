МОК запретил проносить флаг России на трибуны ОИ-2018, как не участвующей в Играх

Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет также под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.

«Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены», — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.



Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.



МОК в декабре принял решение о том, что «чистые» российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.



Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.