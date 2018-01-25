Клиенты для спорта

Открытая лекция на тему «Повышение прибыльности спортсооружений за счет эффективной работы с клиентами, посетителями и партнерами» пройдет в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) в Сочи 26 января. Бесплатное занятие состоится в кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза» по адресу: Орджоникидзе, 11, в 15:00. Читает лекцию руководитель спортивного и рекреационного направления компании Manzana Group Артур Капитанов.

- Компания Manzana Group предлагает решения для управления программами лояльности, предприятиями и взаимоотношениями с клиентами на платформе Microsoft Dynamics. В лекции будут рассмотрены опыт реализации, результаты использования и возможности системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в сфере спорта, - рассказали организаторы.

Решение Manzana Loyalty отлично зарекомендовало себя в спортивном бизнесе, ключевыми клиентами компании в этом направлении являются ФК «Спартак-Москва», ХК «Салават Юлаев», «ВТБ Арена Парк» и «Сочи Автодром».

Ирина СИЗОВА