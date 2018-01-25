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Мельдоний поддержит олимпийцев

Четверг, 25 января 2018 09:46
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Попробовать «запрещенный» ВАДА «Мельдоний» в Сочи может каждый. И сделать это прямо в здании антидопинговой лаборатории олимпийской столицы. Сегодня здесь находится бар, в котором решили поддержать российских атлетов. В меню заведения появился коктейль с названием ставшего всем известным медицинского препарата.

- Включить такие напитки в меню решили после того, как узнали, что в здании во время Олимпиады-2014 располагалась антидопинговая лаборатория. В составе коктейля «Мельдоний» лишь разрешенные препараты. Готовить его - несложно, он включает в себя энергетический напиток и немного абсента, - рассказывают бармены.

В дополнение к «Мельдонию» - коктейль «Проба Б», названный в честь скандально-известного антидопингового теста.

Ирина СИЗОВА

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