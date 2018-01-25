Зимний урожай медалей собрали спортсмены Горячего Ключа на открытом чемпионате Краснодарского края и первенстве по тхэквондо в Армавире. Домой юные богатыри привезли 33 награды различного достоинства.

Чемпионат Краснодарского края по тхэквондо открыл в Армавире череду мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Масштабное событие собрало более 300 спортсменов из различных уголков Кубани и Ставропольского края. Наш город успешно представили воспитанники ДЮСШ №1. Участвуя в спаррингах и демонстрируя мастерство владения туль (техника атакующих и защитных движений), ребята завоевали «золото», «серебро» и две «бронзы» краевых соревнований.

Результативным стало и выступление на открытом первенстве Армавира. Здесь высшей награды были удостоены 7 юных спортсменов, 9 по итогам поединков заняли второе место, еще 13 вошли в тройку сильнейших.

Краевые состязания по тхэквондо стали одними из первых спортивных соревнований, приуроченных к месячнику патриотизма, который стартовал в Краснодарском крае 23 января. В его рамках на протяжении целого месяца по всей Кубани пройдут тысячи мероприятий не только военно-спортивной, но также творческой, интеллектуальной и информационно-просветительской направленности.