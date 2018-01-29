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В Краснодаре состоится митинг в поддержку российских олимпийцев

Понедельник, 29 января 2018 09:14
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Краснодарский край присоединится к общероссийской акции в поддержку спортсменов, которые будут участвовать в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея).
Мероприятие состоится в столице Кубани 3 февраля на площади им. Пушкина. "Краснодар присоединится к эстафете городов, которые проведут у себя митинги в поддержку наших спортсменов. Общероссийская акция призвана привлечь внимание к ситуации, которая складывается вокруг них, а также подчеркнуть то, что мы гордимся нашими олимпийцами", - рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников, слова которого приводит пресс-служба администрации Краснодара.
Акция начнется в 12:00, в ее рамках запланирован концерт, будут работать торговые точки общепита, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Ожидается, что поддержать российских олимпийцев на площадь придут представители общественных организаций, молодежь, студенты, представители спортивных клубов, политических партий Общероссийского народного фронта и Общественных палат Краснодарского края и Краснодара. Присоединиться к ним приглашают всех желающих жителей и гостей столицы Кубани.

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