Сдал сессию? Приезжай кататься в Сочи!

С 4 по 10 февраля на горном курорте «Роза Хутор» пройдет первый студенческий фестиваль Winter Fest. В программе - активный отдых и захватывающая развлекательная программа.

- Каждый день участников Winter Fest ждет утренний фитнес, обучение катанию с профессиональными инструкторами и вечеринки, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

Фестиваль Winter Fest на «Роза Хутор» — это соревнования на собачьих упряжках — «Хаски гонки», уникальная выставка «Ван Гог. Ожившие полотна», танцевальный батлл на «SNEG OOH WEEK», соревнования по слалому и множество всего яркого, интересного и захватывающего. В рамках фестиваля студенты встретятся с крутыми российскими райдерами, пообщаются с сотрудниками «Роза Хутор», которые расскажут о жизни самого лучшего горнолыжного курорта России и проведут «Тур за кулисы». Откроют и закроют студенческий фестиваль в горах Сочи ударные вечеринки. Студентов ждут скидки на ски-пассы, прокат оборудования и специальные предложения от партнеров курорта.

Ирина СИЗОВА