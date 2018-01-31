На Олимпиаду - с достоинством!

Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый боксер Олег Саитов пожелал отправляющимся в Пхенчхан российским спортсменам не только удачи, но и большого мужества! Об этом герой "Атланты-1996" и "Сиднея-2000" заявил во время встречи с журналистами на открывшемся в Сочи Международном боксерском форуме.

- На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане большая политика нагло вмешалась в спортивное движение, сейчас с российским спортсменами сводят счеты за смелый и независимый курс нашей страны. Нам запретили выступать под национальным флагом, запретили исполнять наш гимн, по надуманным обвинениям не допустили к состязаниям ведущих атлетов. Это просто оскорбительно! В такой ситуации призываю наших ребят вести себя на Олимпиаде с большим достоинством, не опускаясь до нелепых оправданий и мелочных перепалок. Нам не в чем каяться, все "допинговые скандалы" раздуты сверх меры, а обвинения не подтверждаются никакими реальными доказательствами. Не исключено, что в такой ситуации наших спортсменов будут засуживать. Добиваясь при этом справедливости ни в коем случае не стоит унижаться. Помните, ребята, что на Олимпиаде в Южной Корее вы представляете великую страну с богатыми спортивными традициями, - подчеркнул Олег Саитов.

Ирина СИЗОВА