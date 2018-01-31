«Атомные бомбы» прилетели в Сочи

Так назвал свои кулаки регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 91 килограмма кубинец Юниер Дортикос. Эти «снаряды» он собирается обрушить на россиянина Мурата Гассиева, обладателя титула Международной боксерской федерации (IBF). Бой чемпионов, ставший значимым событие профессионального бокса России, состоится в олимпийской столице 3 февраля. Известный своими нокаутами кубинец пообещал завершить схватку именно таким образом. Уверен в своей победе и российский боксер. К встрече Мурат Гассиев готовился 10 недель.

- Доказывать ничего не собираюсь, бокс – это спорт. Я сделаю все для победы. Мы боремся в тяжелом весе, поэтому нокаутом бой может закончиться для каждого. Я не испытываю никакого волнения. Юниер Дортикос – чемпион, я тоже. Просто хочу выйти на ринг и показать красивый бокс, - рассказал Мурат Гассиев.

Известный российский боксер поблагодарил организаторов за то, что местом проведения был выбран Сочи, в родной стране бороться – гораздо легче. Нравится на российском курорте и кубинскому чемпиону.

- У меня очень много друзей в России, включая боксеров. С Дмитрием Кудряшовым я провел пять боев. Вообще русская школа бокса дала мне очень много. Поэтому я счастлив приехать в Сочи. Здесь все замечательно, хорошая гостиница, все очень приветливы. Возможно после боя, даже решу получить российское гражданство, - рассказал Юниер Дортикос.

- Перед федерацией бокса сегодня стоит задача – в нашей стране должны проходить самые зрелищные поединки. Это хороший стимул для молодого поколения. У Мурата только реальные бои, он сам по себе очень хороший - и как боец, и как человек. Сегодня, он боксер номер один в России. Было бы стыдно, если бы бой Гассиев-Дортикос прошел не в нашей стране, - отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Интерес к поединку подтверждает зрительский ажиотаж. Из 15 тысяч билетов продано уже более 12-ти. Зрителями боя на этот раз будут не просто любители бокса, но и настоящие профессионалы этого спорта. Бой чемпионов станет кульминацией первого Международного боксерского форума, который стартовал в олимпийской столице. В нем принимают участие представители 130 государств. В рамках форума состоятся совместные дискуссии руководителей всех ведущих боксерских организаций – Международной ассоциации любительского бокса и организаций профессионального бокса WBA, WBO, WBC и IBF, а также ведущих спортсменов со всего мира, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, менеджеров и боксерских функционеров.

- Мы хотели сделать то, что никто никогда в мире не делал – объединить любительский и профессиональный бокс. Только вместе мы можем продвигать наш любимый вид спорта. На форуме будут обсуждаться все аспекты развития бокса – это и спонсорство, и судейство, и экономика, - рассказал Умар Кремлев.

Международный боксерский форум в Сочи станет не только своеобразной репетицией перед предстоящим Чемпионатом мира 2019 года, но и позволит вернуть российские традиции этого вида спорта. Ведь как пошутил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: «Бокс в мир пришел из России. Помните кулачные бои на Масленницу? А англичане для них правила придумали».

Ирина СИЗОВА