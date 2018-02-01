ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Будучность» в матче Еврокубка

«Локомотив» в Краснодаре обыграл «Будучность» в матче 5-го тура «Топ-16» Кубка Европы.
Эта победа стала пятой подряд для российской команды в турнире.
7 февраля «Локомотив», который заранее обеспечил себе участие в плей-офф турнира, сыграет против итальянского «Тренто».
ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Будучность» в матче ЕврокубкаЧетверг, 01 февраля 2018 07:56
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«Локомотив» в Краснодаре обыграл «Будучность» в матче 5-го тура «Топ-16» Кубка Европы.
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