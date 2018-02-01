〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Будучность» в матче Еврокубка

Четверг, 01 февраля 2018 07:56
Оцените материал
(0 голосов)

«Локомотив» в Краснодаре обыграл «Будучность» в матче 5-го тура «Топ-16» Кубка Европы.
Эта победа стала пятой подряд для российской команды в турнире.

7 февраля «Локомотив», который заранее обеспечил себе участие в плей-офф турнира, сыграет против итальянского «Тренто».

Прочитано 41 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.